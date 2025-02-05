Dr. Öztürk: Dünyada iklim değişikliği, tarımsal üretimde bütün ülkelerin sorunu

TRAKYA Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Dr. İrfan Öztürk, dünyada iklimle birlikte tarımda ekiliş sürecinin de değiştiğini belirterek, “Özellikle dünyada iklim değişikliği, dünyadaki tarımsal üretimde bütün ülkelerin sorunu. Son yıllarda bölgemizi, Türkiye’deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda tarımsal üretimde hem iklim hem de toprak yapısı bakımından son 2 yıla kadar uygun şekilde ifade ediyorduk ama özellikle son 2 yılda ayçiçeğinde, yazlık türlerde kuraklık ve sıcaklıktan kaynaklanan sorunları hepimiz gördük” dedi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Ziraat Odası ile Türkiye Tarım Yayım ve Danışmanları Derneği (TAR-DER) Edirne İl Temsilciliği tarafından ‘Tarla bitkilerinde kuraklık ve sıcaklık stresi' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Dr. İrfan Öztürk, TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve uzman tarım danışmanı ziraat yüksek mühendisi Lütfü Açar, TAR-DER Edirne İl Temsilcisi uzman tarım danışmanı ziraat mühendisi Turgut Durak, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, tarım kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Lütfü Açar, çiftçilerin kutsal bir iş yaptığını ifade ederek, “Toprağı işliyor, insanlarımızın temel gereksinimi olan gıdayı üretiyorsunuz. Üstelik azalan topraklarda ve de değişen iklim şartlarında emek sarf ediyorsunuz. Çoğalan nüfusun beslenmesini sağlıyorsunuz. Masraf yapıyorsunuz. Bu faktörlere bir de bilgi eklenince yapılan faaliyet gerçek anlamı ile bir anlam kazanacağı konusu unutulmamalıdır. Bu anlamda da doğru bilgiye ulaşmanız konusunu bu vesile ile de hatırlatmak isterim. İklim değişkenlikleri sizlerin uygulama alışkanlıklarınızda da değişkenlikleri beraberinde getireceği konusu da bilinmelidir" dedi.

'ÖZELLİKLE AYÇİÇEĞİ VE KANOLADA KIŞ DÖNEMİ BAZI SORUNLAR YAŞANDI'

Dr. İrfan Öztürk ise 'Tarla bitkilerinde kuraklık ve sıcaklık stresi’ konusunun üreticiler açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Özellikle dünyada iklim değişikliği, dünyadaki tarımsal üretimde bütün ülkelerin sorunu. Son yıllarda bölgemizi, Türkiye’deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda tarımsal üretimde hem iklim hem de toprak yapısı bakımından son 2 yıla kadar uygun şekilde ifade ediyorduk ama özellikle son 2 yılda ayçiçeğinde, yazlık türlerde kuraklık ve sıcaklıktan kaynaklanan sorunları hepimiz gördük. Özellikle ayçiçeği ve kanolada kış dönemi bazı sorunlar yaşandı. Buna çözüm anlamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak bizler, bölgedeki tarım kuruluşlarının tamamı, ziraat odaları, borsalar, çiftçi projeleri, üniversiteler birlikte farklı ortamlarda değerlendirmeler yapıyoruz. Bölgemize geldiğimizde geçen sene ve bu sene özellikle ayçiçeğinde yüzde 50’ye yakın verim kaybı olunca dünyanın neresine gidersek gidelim bitki fizyolojisi ve kuraklıkla ilgili agronomik kültürel uygulamalar var. Bunları yapmalıyız. Bu tarz toplantılar yapıyoruz ve mart ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Bu sene amacımız ayçiçeğinde öncelik olmak üzere kuraklığa çözüm olarak bazı konuları sizlere aktaracağız. Tabii burada en önemli husus üreticilerimizin bunu kabullenip, uygulaması. Bu süreci takip edeceğiz. Mart ayı içerisinde arkadaşlarımızla sürekli irtibata geçerek telefonla ve yerinde toprak sıcaklığı, hava sıcaklığı gibi bilgileri takip ederek üreticinin bir an önce tarlaya geçerek mart ayı içerisinde ekimin yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.