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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'deterör örgütü PKK şüphelisi N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:30
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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'deterör örgütü PKK şüphelisi N.H., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.H''yi gözaltına aldı. N.H'nin, 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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