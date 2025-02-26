2'si 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 2 şüpheli ile arasında cinayet de bulunan suçlardan aranan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 2 şüpheli ile arasında cinayet de bulunan suçlardan aranan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.
İpsala Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Yeni Karpuzlu beldesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen devriyede, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde S.U. ve B.Y.'nin 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğu ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından arandığı belirlendi. V.Y.'nin ise 22 Ocak 2025'te İstanbul Bahçelievler'de motosikletli 2 kişiye yönelik silahlı saldırı ile 'Kasten öldürme' olayının firarisi olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İpsala'da adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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