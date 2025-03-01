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        Komşusunda iftardayken evinde yangın çıktı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 23:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:10
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        Komşusunda iftardayken evinde yangın çıktı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında komşusunda iftarda olan ve yangın haberi üzerine evine giden ev sahibi Ayşe Yılmaz (73), fenalık geçirdi.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak’taki tek katlı evde çıktı. Evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

        FENALIK GEÇİRDİ

        Komşusunda iftarda olan ev sahibi Ayşe Yılmaz ise yangın haberi üzerine evine gitti. Evinden duman yükseldiğini gören Yılmaz fenalık geçirdi. Yılmaz’a, olay yerinde bulunan ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yılmaz’ı komşuları ve polis teselli etti. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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