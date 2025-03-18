Edirne'de şehitlerin kişisel eşyalarından oluşan 'Şehidimden Hatıra' sergisi açıldı

EDİRNE'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehitlerin kişisel eşyalarından oluşan 'Şehidimden Hatıra' sergisi açıldı. Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ndeki sergiyi gezen aileler, duygusal anlar yaşadı.

Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği binasında gerçekleştirilen etkinlikle, ailelerin getirdiği, şehitlerin kişisel eşyalarından oluşan sergi hazırlandı. 'Şehidimden Hatıra' ismi verilen serginin açılışı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Açılışa, Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden, Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

'AİLELER KADAR, BİZİM İÇİN DE ANLAMLI'

Edirne Valisi Yunus Sezer, sergide bulunan şehitlerin eşyalarının, onların hatıralarının yaşaması için çok değerli olduğunu kaydetti. Sezer, "Dünyadaki en büyük hazine, şehitlerimizden kalan hatıralar, emanetler, bizim için de çok kıymetli. Ailelerimizin onlara bakarken ne hissettiğini, ben defalarca ziyaret ederken gördüm. Onların gözyaşını, o zamana dönüşlerini, evlatlarının, yakınlarının o eşyaları kullandığı dönemleri hatırlamaları, bunlar kendileri için anlamlı olduğu kadar bizim için de çok anlamlı. Şehitler hepimizin, bizler de sizlerin evlatlarıyız ve bu güzel vatana inşallah bundan sonra da hizmet etme bahtiyarlığını yaşarız. Allah bizleri, şehitlerimizin emaneti sizlere karşı mahcup etmesin ve şehitlerimize de buradan tekrar şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

'BU ONURU BİZDEN ALMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman da aziz şehitleri yad etmek için sergiyi hazırladıklarını belirterek, "Şehitlerimizin değerli emanetleri olan şehit ailelerimiz, en değerlilerinden kalan, bakmaya, dokunmaya kıyamadıkları hazinelerini, buluşma noktamız olan derneğimize emanet ettiler. İçeride, yarım kalan o hayatlardan gencecik yaşında vatana kurban olup kalplere gömülenlerden geri kalanları bulacaksınız. Onlar da çocuk, onlar da öğrenci, onlar da gülen, oynayan, eğlenen evlatlar, babalar, eşler, kardeşlerdi. Bizlere, kısacık hayatlarında hüzünlü anılar, bir ömür yetecek onur bıraktılar. Bu onuru, bizden almaya kimsenin gücü yetmez" dedi.