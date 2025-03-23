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        Edirne'de CHP'nin ön seçimi için 34 sandıkta oy kullanıldı

        CHP tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gerçekleştirilen ön seçim kapsamında, Edirne'de partililer oy kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:50
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        Edirne'de CHP'nin ön seçimi için 34 sandıkta oy kullanıldı
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        CHP tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gerçekleştirilen ön seçim kapsamında, Edirne'de partililer oy kullandı.

        CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gerçekleştirdiği ön seçim uygulaması, sabah saatlerinde ülke genelinde başladı. Edirne'de ön seçimde il genelinde 14 bin 381 üye, toplam 34 sandıkta oy kullanacak. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve CHP İl Başkanlığı'nda 11 sandık kuruldu. Parti üyeleri, bağlı bulundukları mahallelerin sandıklarında, üye olmayan vatandaşlar ise oluşturulan dayanışma sandıklarında oy kullanmaya başladı.

        BELEDİYE BAŞKANI AKIN OYUNU KULLANDI

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Atatürk Kültür Merkezi’ne gelerek oyunu kullandı. Burada konuşan Akın, "Gerek CHP'nin kıymetli üyeleri gerekse dayanışma için gelen, vicdana, hukuka inanan, demokrasiye inanan hemşerilerimiz, şu anda yoğun bir şekilde Atatürk Kültür Merkezi'nde oylarını kullanıyorlar. Biz ayın 19'undan beri durmaksızın mücadele içerisindeyiz. Öncesinde de böyleydi ama özellikle 19 Mart'tan itibaren mücadele ediyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama her zaman şunu söylüyoruz; egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Burada tüm vatandaşlarımız, hemşerilerimiz hukuksuzluğa karşı dimdik ayakta duruyorlar. Keza sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin farklı şehirlerinden mevkidaşlarımızla görüşüyoruz, genel merkezimizle görüşüyoruz. Yoğun bir katılım söz konusu. Bu her geçen saat artarak devam edecek. Biz de bütün gün sürecin takipçisi olacağız" dedi.

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