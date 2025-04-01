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        Edirne'de sokak hayvanları için 72 dönümlük 'doğal yaşam alanı' oluşturuluyor

        EDİRNE'nin Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin bulunduğu yerde, sahipsiz sokak hayvanlarına daha sağlıklı koşullarda bakılabilmesi için 72 dönümlük 'doğal yaşam alanı' hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:00
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        Edirne'de sokak hayvanları için 72 dönümlük 'doğal yaşam alanı' oluşturuluyor
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        EDİRNE'nin Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin bulunduğu yerde, sahipsiz sokak hayvanlarına daha sağlıklı koşullarda bakılabilmesi için 72 dönümlük ‘doğal yaşam alanı’ hazırlanıyor.

        Trakya'nın en büyük ve kapsamlı sokak hayvanları barınaklarından olan Keşan ilçesi kırsal Paşayiğit Mahallesi’ndeki Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla 12 dönüme ek olarak 50 dönümlük ‘doğal yaşam alanı’ oluşturuluyor.

        'BİR İLKİ BAŞARDIK'

        Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Hasan Nural, tesisin 2021 yılında faaliyete geçtiğini belirterek, "Biz tesisi ilk kurarken doğal yaşam alanının da içerisinde olmasını düşünmüştük. Buna göre bir tesis kurduk. Yasanın değişmesiyle doğal yaşam alanlarının da oluşturulması gerekti. Tesisimizin içerisinde böyle bir alan mevcuttu. Biz de hayvanların barınabileceği bir şekilde bu alanları düzenledik. Diğer ek alanı da hızlı bir şekilde düzenleyerek hayvanların daha rahat ve huzurlu bir ortamda barındırmayı planlıyoruz. 72 dönümlük bir alan doğal yaşam alanı olarak çevrildi. İlk etapta bu 12 dönümlük alanı faaliyete geçireceğiz. Hayvanları şu an içerisine saldık ve doğal yaşam alanlarında yaşıyorlar. Daha önce hayvanları kafes içerisinde, beton üzerinde tutuyorduk. Böyle olunca hayvan toprak üzerinde serbestçe hareket edebiliyor. Onlar için daha iyi ve güzel bir ortam. Daha az stresliler. İçeride oldukça sakinler. Doğal yaşam alanlarının içerisinde zaten her şey mevcut. Sürekli mamaları var. Otomatik su odakları var. Soğuktan ve güneşten korunacak alanları var. Onlar için en güzel ortamlardan biri diyebiliriz. Trakya’da şu anda doğal yaşam alanı bu büyüklükte olan bir bakımevi yok. Benzerleri yavaş yavaş oluşturulmaya çalışılıyor. Bir ilki başardık diyebiliriz. Mevcut şartlarda elimizden gelen en iyi şekilde sokak hayvanlarını barındırmayı düşünüyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        VALİ SEZER'DEN İNCELEME

        Edirne Valisi Yunus Sezer’in de doğal yaşam alanında inceleme yaptığını ifade eden Nural, "Geçen hafta Edirne Valimiz de barınağımızı ziyaret etti. Kendisi de bu çalışmalardan son derece memnun kaldı. Hayvanlar için ideal bir ortam olduğunu kendisi de gördü ve bizi de bu konuda takdir etti. İyi bir örnek olduğunu kendisi de bize beyan etti. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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