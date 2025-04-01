Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin 4 gün önce yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.S., G.K., G.S. ve A.S.’yi yakaladı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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