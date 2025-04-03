Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 31 bin TL ceza

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 31 bin TL ceza
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü F.K.’ye (46) toplam 31 bin 299 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Umurbey Sokak üzerinde kasksız sürücü F.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak F.K. ‘Dur’ ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sonucu motosiklet, Büyük Cami Mahallesi’ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 7’nci blokta durduruldu. Polis, motosiklette yaptığı incelemede plakasının 22 FY 868 olduğunu ancak sigorta ve muayenesinin bulunmadığını belirledi. Yeterli ehliyete sahip olmadığı tespit edilen sürücü F.K.’ye ilgili maddelerden toplam 31 bin 299 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet ise trafikten menedilerek, çekiciyle otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri ba...
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri ba...
        Edirne'de jandarma bayram tatilinde artan trafikte güvenli seyir için denet...
        Edirne'de jandarma bayram tatilinde artan trafikte güvenli seyir için denet...
        Edirne'de yetersiz yağışlar nedeniyle Meriç Nehri, kurak yaz ayı değerlerin...
        Edirne'de yetersiz yağışlar nedeniyle Meriç Nehri, kurak yaz ayı değerlerin...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de polislerin rol aldığı tiyatro oyunu duygulandırdı
        Edirne'de polislerin rol aldığı tiyatro oyunu duygulandırdı