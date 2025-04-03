Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 31 bin TL ceza

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü F.K.’ye (46) toplam 31 bin 299 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Umurbey Sokak üzerinde kasksız sürücü F.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak F.K. ‘Dur’ ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sonucu motosiklet, Büyük Cami Mahallesi’ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 7’nci blokta durduruldu. Polis, motosiklette yaptığı incelemede plakasının 22 FY 868 olduğunu ancak sigorta ve muayenesinin bulunmadığını belirledi. Yeterli ehliyete sahip olmadığı tespit edilen sürücü F.K.’ye ilgili maddelerden toplam 31 bin 299 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet ise trafikten menedilerek, çekiciyle otoparka götürüldü.