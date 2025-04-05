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        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

        EDİRNE'de Gülden Coni (14), Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:45
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        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
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        EDİRNE’de Gülden Coni (14), Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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