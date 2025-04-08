Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola tarlaları, nisan karıyla beyaza büründü

TRAKYA'da ayçiçeğine alternatif olan ve çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola ekilen tarlalar sarıya bürünürken, Edirne'de 22 yıl aradan sonra nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Edirne'nin Keşan ilçesi ile Bulgaristan'a sınır bölgelerinde dün kar yağışı etkili oldu. Meteorolojik verilere göre, en son nisan ayında, 8 Nisan 2003'te kar yağışının etkili olduğu Edirne'de, kar kalınlığı yer yer 8 santimetreyi buldu. Trakya'da ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola tarlaları ile yeşilin hakim olduğu buğday tarlaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, uzun yıllardır rastlanılmayan bir durumla karşılaşıldığını belirterek, "Nisan ayındayız ve Edirne'nin hemen hemen her ilçesinde karlı bir hava var. Sıcaklık mevsim normallerinin 8 ile 10 derece altına düşmüş durumda. Tabii uzun yıllardır bu mevsimde, bu zamanda, bu sıcaklıklara alışkın olmadığımız için yadırgıyoruz. Bitki de canlı, buğday, arpa, kanola, ayçiçeği onlar da kendini bahara hazırlarken birden 8-10 derece bir sıcaklık düşüşü, aynı zamanda da kar yağışına maruz kaldılar. Sadece kar yağışının şu aşamada hiçbir bitkiye zararı olmaz. Kar bereket demektir ancak burada sıcaklık önemli bir hal alıyor. Eğer sıcaklıklar eksi 3 derecenin altına düşerse don riskiyle karşı karşıyayız. Bu da başta kanola olmak üzere meyve ağaçlarını, badem ağaçlarını olumsuz olarak etkileyecektir. Genel anlamda buğdaylarımızda bir sıkıntı yok. Ancak bazen sıcak iklim buğdayı dediğimiz tohumlardan ekilmeye başlanmıştı son zamanlarda, onlarda bazı sıkıntı olabilir. Yer yer yatmalar var ancak bu yatmalar kalkacaktır. Ancak yeni çıkan ayçiçeklerinde eksi 3 derecenin altına düşen sıcaklıklar ayçiçeğini olumsuz etkileyecektir. Kanolalarda çiçeklerin üzerinde kar birikintileri oluşmaya başladı. Kanolada ilk defa yaşadığımız bir durum. Kanolaları dikkatlice izliyoruz. Hiç kanolanın üzerine kar yağdığı görülmemişti. Tabii burada kanola boyu önemli. Çok boyluysa dezavantajlı olabilir. Boyu kısa olduğunda alttan yeni filizler verebilir" diye konuştu.