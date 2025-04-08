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        Edirne'de bıçaklanarak öldürülen Gülden'in babası: Acımız büyük, adalete güveniyoruz

        EDİRNE'de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden Coni (15) için ailesiyle birlikte oturduğu Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleri 'adalet' yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:05
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        Edirne'de bıçaklanarak öldürülen Gülden'in babası: Acımız büyük, adalete güveniyoruz
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        EDİRNE'de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden Coni (15) için ailesiyle birlikte oturduğu Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleri 'adalet' yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan baba Sami Coni, olay sonrası yakalanan cinayet şüphelisi E.A.'nın (15) en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyerek, "Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Bu acı bitmez, çok büyük bir acı." dedi.

        Olay, 5 Nisan'da akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak’taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kız çocuğunun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Coni’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayın ardından başlatılan incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı. E.A. daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine konuldu.

        MAHALLE HALKI YÜRÜYÜŞ YAPTI

        Coni ailesinin oturduğu Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleri bugün adalet yürüyüşü gerçekleştirdi. Mahalleden başlayarak 2'nci Bayezid Camisi önünde son bulan yürüyüşe mahallelinin yanı sıra Gülden Coni'nin babası Sami Coni, babaannesi Gülden Coni ve ablası Nurhan Alüzrek de katıldı.

        'YAŞI KÜÇÜK DİYE İNDİRİM YAPILMASINI İSTEMİYORUZ'

        Yürüyüş sonunda konuşan abla Nurhan Alüzrek, acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini belirterek, "Meleğimizi 15 yaşında daha baharında toprağa verdik bir caninin yüzünden. Biz ona dokunmaya kıyamazken, ona bir cani geldi ve kıydı. Acımız hiç dinmedi, dinmeyecek, sonsuza kadar bizimle kalacak. Biz devletimizden adalet istiyoruz, idam istiyoruz. Yaşı küçük diye, affolmasını, indirim yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Benim Gülden'im de küçüktü ama biz onu toprağa verdik. Biz onu nasıl toprağa verdiysek o da cezasını çekecek inşallah" dedi.

        'İNŞALLAH EN AĞIR CEZAYI ALIR'

        Baba Sami Coni de cinayet şüphelisi E.A.'nın en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyerek, "Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Çok üzgünüz, bu acı bitmez, çok büyük bir acı. Allah bizlere sabır versin inşallah. Söylenecek hiçbir söz yok, çok zor" diye konuştu.

        Torunun ölümünden duyduğu üzüntüye dile getiren babaanne Gülden Coni de, "Her ananın, her babanın evladı kendine. Yavruma kıydı, kendine niye kıymadı? İçmiş yapmış, hepsi yalan. Bile bile yapmış bunu" diye konuştu.

        Yürüyüş, cami bahçesinde Kur’an- Kerim okunması ve yapılan duanın ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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