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        Hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'de dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Gemici (52) hayatını kaybetti, yanındaki C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:45
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        Hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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        EDİRNE'de dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Gemici (52) hayatını kaybetti, yanındaki C.B. ağır yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesi Kavacık köyünde meydana geldi. Dereköy’den, Uzunköprü yönüne giden İlhan Gemici’nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, köy girişindeki köprüde dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gemici’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan araçtaki C.B. ise ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İlhan Gemici’nin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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