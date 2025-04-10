Hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesi Kavacık köyünde meydana geldi. Dereköy’den, Uzunköprü yönüne giden İlhan Gemici’nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, köy girişindeki köprüde dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gemici’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan araçtaki C.B. ise ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İlhan Gemici’nin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından morga götürüldü.

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