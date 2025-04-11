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        Edirne'de, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı

        EDİRNE'de Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:35
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        Edirne'de, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
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        EDİRNE’de Ş.T., tartıştığı M.K.'yı tabancayla yaraladı.

        Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.T. ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Ş.T., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp M.K.’ya ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, Ş.T.’yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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