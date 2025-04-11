Edirne'de, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
EDİRNE'de Ş.
EDİRNE’de Ş.T., tartıştığı M.K.'yı tabancayla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.T. ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Ş.T., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp M.K.’ya ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, Ş.T.’yi gözaltına aldı.
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