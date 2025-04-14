Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı

Edirne merkezde 1’inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri N.Ö. ve H.A. ile terör örgütü PKK şüphelisi H.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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