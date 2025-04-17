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        Edirne'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

        EDİRNE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:24 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:26
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        Edirne'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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        EDİRNE’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, geç saatlerde Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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