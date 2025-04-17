Ayçiçeği sel ve doludan zarar gören üretici, yeniden ekim yapacak

EDİRNE'de 29 Mart akşamı şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ayçiçeği ekili 34 dönüm tarlası zarar gören Halil Emir, sigorta şirketinin yüzde 11 hasar oranı çıkarmasıyla mağduriyet yaşadığını söyledi. Ürününün yüzde 80'inin zarar gördüğünü belirten Emir, "Arife günü akşamı doluyla beraber 20-25 dakika içinde 40-45 kilo yağmur düştü ve çok sel yaptı. Sel yapınca üst tarlalardaki topraklar, yağmur suları bizim tarlaya geldi. Zararı giderilmediklerine göre biz kendi kendimize yapacağız masrafı. İkinciye gene ekeceğiz" dedi.

Merkeze bağlı Budakdoğanca köyünde, 29 Mart akşamı yağan ve yaklaşık 25 dakika süren şiddetli yağmur ve dolu, Halil Emir'in ekili 34 dönümlük ayçiçeği tarlasında zarara yol açtı. Emir, tarlasındaki zararın tespiti için sigorta şirketine başvurdu. Şirketin bölgeye iki kez gönderdiği ekspertizler ilk gelişlerinde yüzde 7, ikinci gelişlerindeyse yüzde 11 hasar olduğunu belirledi. Sigorta şirketinin belirlediği zarar oranının yanlış olduğunu iddia eden üretici Halil Emir, tarlasında yaklaşık yüzde 80 zarar olduğunu söyledi. Emir, zararın karşılanmaması durumunda yeniden ekim yapacağını belirtti.

'AYÇİÇEKLERİ BOZACAĞIM' Tarlasının konumu dolayısıyla büyük zarar gördüğünü söyleyen Halil Emir, "Arife günü akşamı doluyla beraber 20-25 dakika içinde 40-45 kilo yağmur düştü ve çok sel yaptı. Sel yapınca üst tarlalardaki topraklar, yağmur suları bizim tarlaya geldi. Tarlada zarar tespiti için iki kere ekspertiz çağırdık. Birinde yüzde 7 verdiler, ikincide yüzde 11 verdiler. Ekili ayçiçeklerin sıralarını çıkarıp götürmüş, toprak bırakmamış. Çok zarar var bize göre ama onlara göre yüzde 10 zararı var. Ayçiçeklerini şu an ben yarın yahut öbür gün bozacağım ama onlar yüzde 10 verdiği için destek alamıyoruz" diye konuştu. BU İLK DEFA OLUYOR Nisan ayı başında ilk kez böyle bir durum yaşadıklarını ifade eden Emir, "Bu zamanlar hiç dolu düşmezdi. Nisan sonunda, mayıs başında, haziranda düşerdi ama bu şekildeyken hiç dolu düşmezdi. İlk defa o gece saat 20.30 ile 21.00 arası dolu yağmış. Bir karış buz kütleleri suyla beraber geziyordu. Onun için çok zararımız var. Onu karşılamak için de sigorta yaptırıyoruz TARSİM'e. O da çok az karşıladığı için ne yapacağız bilemiyoruz. İki parsel yan yana toplam 34 dönüm ekili alanımız var. 600 metrekare yerde 20 dönüm, 200 metrekarede 14 dönüm ekili alan var. 14 dönüm olan yerde zarar az ama 20 dönüm olan yerde zarar daha çok" ifadelerini kullandı.