Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde eşi Cansu Tarak'ı (35) 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Uğur Tarak (36) savunmasında, "Hatırladığım kadarıyla karın bölgesinden 1 kez bıçakladım. Diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum. Arbede esnasında olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzunköprü'de 3 çocuk sahibi Uğur Tarak ile eşi Cansu geçen yıl temmuz ayında Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi üzerindeki evlerinde tartıştı. Tartışmada Uğur Tarak, eşini bıçak darbeleriyle karın ve kollarından yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan bir süre önce Uğur Tarak'ın, sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün, ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün, ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz" şeklinde paylaşım yaptığı kaydedildi.

Cinayetinden ardından tutuklanan Uğur Tarak hakkında Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Uğur Tarak'ın eşini 11'i öldürücü olmak üzere 15 ayrı yerinden bıçakladığı kaydedildi. Tarak, iddianamede yer alan savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Aramızda daha önceden herhangi bir husumet bulunmazdı. Adliyeye intikal eden bir olayımız da yoktu. Fakat bundan 1 ay önce eşimin telefonundan başka bir numaraya 'günaydın canım' diye mesaj gönderildiğini küçük kızım görmüş bana da gösterdi ben de kendisine durumu sordum. Kendisi bana herhangi bir açıklamada bulunamadı. Bu olay ile ilgili hiçbir şey demedi. Ben de o yüzden Cansu'nun annesini aradım gelip kızlarını almalarını söyledim. Onlar da gelip aldılar. Bu süreç içerisinde ben Cansu'ya boşanma davası açtım. Bu dava aldatmadan açıldı. Fakat bu esnada Cansu bana pişman olduğunu ve boşanmak istemediğini barışmak istediğine dair mesajlar attı hatta ben kendisine yeni bir telefon ve hat aldım. Kendisi benden bunları istemişti. Kendisiyle bir süre konuştuk. Ben de yuvam yıkılmasın diye gidip kendisini aldım. Eve getirdim fakat evde bir şeyler düzgün gitmemeye başladı. Olay günü tartışmaya başladık. Bıçakla üzerime doğru geldi. Bende kendimi korumak için bıçağı Cansu'nun elinden aldım. Daha sonra nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde hatırladığım kadarıyla karin bölgesinden kendisi 1 kez bıçakladım. Bana söylediğiniz diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum. Arbede esnasında olmuş olabilir, sırtından bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay esnasında olayın vahametiyle bilincim bulanmış olabilir. Olaydan dolayı çok pişmanım aldatıldığım için tahrik oldum ben esimi çok seviyordum."