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        Ege İshak, serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde kayboldu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUEdirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan Ege İshak Karafidan ile ilgili AFAD ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalara destek vermek için Tekirdağ ve Edirne'nin Enez ilçesinden dalgıç polisler geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:35
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        Ege İshak, serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde kayboldu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan Ege İshak Karafidan ile ilgili AFAD ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalara destek vermek için Tekirdağ ve Edirne'nin Enez ilçesinden dalgıç polisler geldi. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken Karafidan'ın yakınları da nehir kıyısında endişeli şekilde arama kurtarma çalışmaları takip etti. Ekiplerin yaklaşık 5.5 saat süren çalışması sonucunda 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karafidan'ın yakınları gözyaşları dökerek büyük üzüntü yaşadı.

        Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencisi Karafidan'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Olgay GÜLER/EDİRNE,

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