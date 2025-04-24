PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.
EDİRNE’de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.T.A., yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, M.T.A.'yı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. M.T.A.’nın ‘Terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi. M.T.A., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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