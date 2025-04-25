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        İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:45
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        İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çalıştığı inşaatın 2’nci katından düşen işçi Ö.A., ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Emek Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan işçi Ö.A., iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.A., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer işçilerin ifadeleri alınırken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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