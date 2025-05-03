Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        4 gün sürecek Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler

        UNESCOSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'baharın habercisi' olarak nitelendirilen ve bu sene 4 gün sürecek olan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'deki tarihi Sarayiçi'nde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 gün sürecek Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCOSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'baharın habercisi' olarak nitelendirilen ve bu sene 4 gün sürecek olan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'deki tarihi Sarayiçi'nde başladı. Roman dans topluluklarının gösterileri ile başlayan şenlikte; dilekler asıldı, yöresel kıyafetler giyenler renkli görüntüler oluşturdu.

        Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl pazartesi ve salı gününe denk geldiği için cumartesi ve pazar günü de organizasyona dahil edilerek 4 güne çıkarıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi'nde kurulan festival alanında, ilk gün dans grupları sahnede katılımcıları coşturdu. Yöresel kıyafet giyen Romanlar, festivale katılanlar ile dans etti. Diğer yandan festival alanında oluşturulan alanda katılımcılar, gerçekleşmesini istedikleri dileklerini renkli kağıtlara yazıp ağaca astı. Bazıları astıkları dilekleri ile fotoğraf çektirdi, bazıları da dans etti.

        'HERKESİ BEKLERİZ'

        Kutlamalara Edirne'den katılan Tuğçe Çolak, etkinliğin bu yıl da güzel başladığını belirterek, "6 Mayıs'a kadar böyle eğlenceler olur. 5 Mayıs akşamı ateş yakılır şarkı ve türkülerle. Ertesinde sabaha karşı dilekler suya bırakılır. Bu şekilde eğlenceler devam eder. Bu sene de güzel başladı, baharın müjdecisi şenliğimize herkesi bekleriz" dedi.

        'UMARIM BAHAR TAMAMEN GELİR'

        Ailes ile Lüleburgaz'dan gelen Nilay Birden de "Bol bol dans edeceğiz, dileklerimizi dileyeceğiz ve eğlencenin tadını çıkaracağız. Bu yılki dileklerimiz, sağlık, mutluluk ve huzur. Günü birlik geldik, olabildiğince eğlenip döneceğiz" diye konuştu. İstanbul'dan gelen Bilge Simay Ceylan ise "Normalde Edirneliyim ama İstanbul'da çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da memleketime geldim. Gerçekten çok güzel bir etkinlik, o nedenle buraya uğramadan geri dönmek istemedim. Şimdi dileklerimi dileyeceğim. Bu yıl hiç kış bitmedi. Umarım bu etkinlikle birlikte bahar tamamen gelir" diye konuştu. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, yarın konser ve dans gösterileriyle devam edecek. Pazartesi günü büyük Kakava ateşi yakılacak, salı günü de tutulan dilekler Tunca Nehri'ne bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        Edirne'de refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Edirne'de refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 40 yaşındaki engellinin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek ol...
        Edirne'de 40 yaşındaki engellinin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek ol...
        Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet
        Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet