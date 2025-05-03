4 gün sürecek Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler

UNESCOSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'baharın habercisi' olarak nitelendirilen ve bu sene 4 gün sürecek olan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'deki tarihi Sarayiçi'nde başladı. Roman dans topluluklarının gösterileri ile başlayan şenlikte; dilekler asıldı, yöresel kıyafetler giyenler renkli görüntüler oluşturdu.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl pazartesi ve salı gününe denk geldiği için cumartesi ve pazar günü de organizasyona dahil edilerek 4 güne çıkarıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi'nde kurulan festival alanında, ilk gün dans grupları sahnede katılımcıları coşturdu. Yöresel kıyafet giyen Romanlar, festivale katılanlar ile dans etti. Diğer yandan festival alanında oluşturulan alanda katılımcılar, gerçekleşmesini istedikleri dileklerini renkli kağıtlara yazıp ağaca astı. Bazıları astıkları dilekleri ile fotoğraf çektirdi, bazıları da dans etti.