Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kadınlar, baharın gelişini şalvarlarla eğlenerek kutladı

        EDİRNE'nin Elçili köyünde kadınlar, aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları 'Şalvar Gecesi' için bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kadınlar, baharın gelişini şalvarlarla eğlenerek kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'nin Elçili köyünde kadınlar, aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları ‘Şalvar Gecesi’ için bir araya geldi. Kente özgü 'Edirne kırmızısı' renginde diktirdikleri şalvarları giyen kadınlar, baharın gelişini müzikler eşliğinde oynayarak kutladı.

        Merkeze bağlı Elçili köyünde kadınlar, baharın gelişini eğlenerek kutlamak için aylar öncesinden ‘Şalvar Gecesi’ düzenlemeye karar verdi. Köyde yardımlaşma usulü, kente özgü 'Edirne kırmızısı' renginde şalvar diktiren kadınlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düğün salonunda bir araya geldi. Bu yıl köyde ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan çok sayıda kadın, dans ederek eğlendi.

        Köylülerden Nevriye Kandemir, bu yıl ilk kez ‘Şalvar Gecesi’ düzenlediklerini belirterek, "İlk defa düzenledik bu yıl. Katılım çok güzeldi. Katılan tüm kadınlara çok teşekkür ederiz, hepsi çok içten davrandılar" dedi.

        Pınar Erdi de etkinliği her yıl tekrar yapmak istediklerini söyleyerek, "Bu yıl ilk kez düzenliyoruz ‘Şalvar Gecesi’ni. Bundan sonra her yıl bu geceyi devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

        Sevil Avcı da etkinlikte doyasıya eğlendiklerini kaydederek, "Çok eğlendik, doyasıya eğlendik. Bir Elçilili olarak ilk defa düzenlendiğini görüyorum. Çok memnun kaldık ve eğlendik. Oyun havaları, Balkan havaları her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!

        Benzer Haberler

        Edirne'de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı
        Edirne'de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı
        Meriç Nehri'ndeki kürek yarışları Edirne'nin turizmine katkı sağlıyor
        Meriç Nehri'ndeki kürek yarışları Edirne'nin turizmine katkı sağlıyor
        TÜ Eczacılık Fakültesi "En İnovatif Eczacılık Fakültesi" ödülüne layık görü...
        TÜ Eczacılık Fakültesi "En İnovatif Eczacılık Fakültesi" ödülüne layık görü...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        Edirne'de kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        Kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Hızır Metin, kurtarılamadı
        Kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Hızır Metin, kurtarılamadı