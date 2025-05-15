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        Kayıp Alzheimer hastalarının bulunmalarını kolaylaştıracak bileklik üretildi

        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'ndeki (TÜ) Teknopark'ta faaliyet gösteren yazılım şirketi sahibi Oğuzhan Bahadır ve ekibi, Alzheimer hastalarının, kaybolduklarında bulunmalarını kolaylaştıracak bileklik geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:39
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        Kayıp Alzheimer hastalarının bulunmalarını kolaylaştıracak bileklik üretildi
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        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'ndeki (TÜ) Teknopark'ta faaliyet gösteren yazılım şirketi sahibi Oğuzhan Bahadır ve ekibi, Alzheimer hastalarının, kaybolduklarında bulunmalarını kolaylaştıracak bileklik geliştirdi. Bileklik yardımıyla hastanın yakınlarına ulaşılabileceğini söyleyen Bahadır, "Alzheimer hastasıyla karşılaşan kişi bilekliği gördüğünde, telefonunu yaklaştırıp okutarak, gelen ekrandan doldurması gereken alanları doldurup yakınına ulaşabilir. Hepsi bu kadar" dedi.

        TÜ Teknopark'ta 10 kişilik ekibiyle, günlük hayatı kolaylaştırıcı yazılımlar geliştiren, girişimci Oğuzhan Bahadır, Alzheimer hastaları ve yakınları için bilekli üretti. Bilekliğin, cep telefonuna yüklenen uygulamayla entegre olarak çalıştığını söyleyen Bahadır, hastanın kaybolduğu zaman bu sayede yakınlarına ulaşılabildiğini belirtti. Geliştirdikleri sistemin cep telefonu uygulaması ve dijital kart desteğiyle çalıştığını anlatan Bahadır, "Temel anlamda başlangıcımız biraz dijital kartvizite benzese de sonradan dijital kartvizitten farklı bir noktaya dönüştü. İçerisinde modüler bir yapı var. Dijital kartvizit, numaratör, Alzheimer, pet, sağlık modülü, fatura modülü, broşürler, bir sürü şey var aslında, git gide de büyüyor" ifadelerini kullandı.

        'BİLEKLİĞİ OKUTUP YAKININA ULAŞABİLİR'

        Alzheimer hastaları için geliştirdikleri uygulamanın detaylarını anlatan Bahadır, "Alzheimer hastalarımız dışarıda kayboldukları zaman bulunmaları için bir bileklik ürettik. Bu bileklik sayesinde dışarıdaki herhangi bir kişi telefonunu okuttuğu zaman, yakınına konum bilgisini veya durum bilgisini gönderebiliyor, anlık olarak bildirim düşüyor. Yani Alzheimer hastasıyla karşılaşan kişi bilekliği gördüğünde, cep telefonunu yaklaştırıp uygulamayla okutarak, gelen ekrandan doldurması gereken alanları doldurup yakınına ulaşabilir. Hepsi bu kadar" dedi.

        'GERİ BİLDİRİMLER GÜZEL'

        Uygulamanın benzerini evcil hayvanlar için de geliştirdiklerini söyleyen Bahadır, "Aynı şekilde evcil hayvanlarımız için de geçerli bu. Minik minik tasma uçları ürettik. Bu tasmaları okuttuğu zaman anlık olarak gönderebiliyor konum bilgisini veya durum bilgisini. Kullanıcılardan geri gelen bildirimler de çok güzel. Çünkü bu tarz bir teknolojiyi kullanan kişiler farklı bir dünyada olduklarını hissediyorlar. Çok havalı geliyor, ister istemez de çok hoşlarına gidiyor ve kullanmaktan çok memnunlar. Her geliştirdiğimiz yeni modülü keyifle takip ediyorlar. Biz de zaten onları aktif bir şekilde tutmaya çalışıyoruz; yeni şunları geliştirdik, bunları geliştirdik diye" diye konuştu.

        'HASTA YAKINLARINA ANLATMAMIZ ÖNEMLİ'

        Uygulamanın yararını, hasta yakınlarına anlatmanın önemli olduğunu da dile getiren Bahadır, "Biz kartımızı anlatırken bile teknoloji çok yeni olduğu için zorluk çekiyoruz. Fakat burada en büyük avantajımız sanıyorum hastaların yakınları, Alzheimer hastalarından ziyade yakınlarına anlatmamız bizim için çok daha önemli bir nokta ve Alzheimer hastalarının veya buna benzer bilekliklere ihtiyacı olan insanların böyle şeyleri arayışta olduklarını biliyoruz. Bu noktada onlara anlatmamızın daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.

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