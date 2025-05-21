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        Azerbaycanlı ressam, öldürülen Minguzzi'nin portresini ve kaykayını duvara resmetti

        AZERBAYCANLI ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) portresi ve kaykayını Edirne'deki bir istinat duvarına çizdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:55
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        Azerbaycanlı ressam, öldürülen Minguzzi'nin portresini ve kaykayını duvara resmetti
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        AZERBAYCANLI ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) portresi ve kaykayını Edirne'deki bir istinat duvarına çizdi.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayıp yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını, mahallesindeki istinat duvarına resmetti. Abdullayev, resmederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullayev, paylaşımında Minguzzi’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü belirterek, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte" ifadelerine yer verdi. Ressamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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