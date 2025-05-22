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        Gümrüklerde 418 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

        TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin son 24 saat içinde sınır kapıları ile limanlarda düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 418 milyon lira olan uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:13 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:15
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        Gümrüklerde 418 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
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        TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin son 24 saat içinde sınır kapıları ile limanlarda düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 418 milyon lira olan uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

        KAPIKULEDE 382 KİLO ESRAR

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'ı narkotik risk analizi ve hedefleme çalışması kapsamında X-ray taramasına alındı. Yoğunluk görülen TIR'da yapılan aramada yasal yükün üzerine yerleştirilmiş koliler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 233 milyon 555 bin lira olan 382 kilo esrar ele geçirildi.

        AMBARLI LİMANI'NDA 279 KİLO ESRAR

        İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığının bünyesinde kullanılan Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE) ile Karar Destek Sistemi'ne (KDS) gelen ihbar üzerine çalışma yapıldı. Ekipler, Bulgaristan'dan yurda giren 12 bin 140 kilogram ayçiçeği küspesi taşıyan araç şüphe üzerine takibe alındı. Ambarlı Limanı'ndaki araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada 8 çuvala gizlenmiş vakumlu poşetlerde 279 kilogram esrar ele geçirildi. Yaklaşık piyasa değeri 174.7 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İÇLERİ OYULAN KERESTE İÇİNDE 115 BİN PAKET SİGARA

        İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye üzerinden İngiltere'ye transit taşıma beyanıyla Pendik Limanı'na gelen bir aracı riskli görüp X-ray taramasına sevk etti. Araçta yapılan aramada, içleri oyulan kerestelere gizlenmiş halde 115 bin paket sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 9 milyon 690 bin lira olan sigaralarla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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