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        Aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin lira ceza

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde aracıyla ters yöne giren, ehliyetsiz ve 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:50
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        Aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin lira ceza
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde aracıyla ters yöne giren, ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ş.T.'ye, 60 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

        Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tehlikeli araç kullandığını belirlediği Ş.T. yönetimindeki 34 FCC 933 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Polis, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde ters yöne giren aracı, önünü keserek durdurdu. Kontrolde Ş.T.'nin ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan aracın 2'nci kez muayenesiz olarak trafiğe çıkartıldığı tespit edildi. Ş.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 60 bin 400 lira idari para cezası uygulanarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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