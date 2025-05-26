Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Çifte Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden Çifte Yel değirmeni Sokak'a dönüş yapan H.Ş. (42) yönetimindeki 34 YL 2755 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.S.'ye çarptı. Yere düşen N.S., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.S., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Sürücü H.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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