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        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:20
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        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı N.S. (79), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Çifte Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden Çifte Yel değirmeni Sokak'a dönüş yapan H.Ş. (42) yönetimindeki 34 YL 2755 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.S.'ye çarptı. Yere düşen N.S., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.S., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Sürücü H.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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