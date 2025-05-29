Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Polis, traktörden düşerek yola saçılan kuzu yemlerini topladı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde traktörden düşerek caddeye saçılan kuzu yemleri, polisin de yardımıyla toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, traktörden düşerek yola saçılan kuzu yemlerini topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde traktörden düşerek caddeye saçılan kuzu yemleri, polisin de yardımıyla toplandı.

        Keşan’a bağlı Yenimuhacir beldesinde besicilik yapan Mehmet Sel (60), ilçeden aldığı yemleri traktörünün arkasına bağlı aparata yükleyerek yola çıktı. Sel’in kullandığı 59 LN 859 plakalı traktörün arkasındaki çuvallardan bazıları İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde yola düşerek patladı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durumu fark edip yolda güvenlik önlemi alarak, cadde üzerine saçılan yemleri süpürgeyle toplayarak, çuvallara koydu. Mehmet Sel, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti. Yemlerin caddeden toplanmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu
        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu
        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 köpek ölüsü bulundu
        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 köpek ölüsü bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı
        Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıy...
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıy...
        Edirne'nin kültürel ve turistik değerleri Avusturya'daki fuarda tanıtılıyor
        Edirne'nin kültürel ve turistik değerleri Avusturya'daki fuarda tanıtılıyor