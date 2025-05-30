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        Sulama kanalına düşen karacayı çiftçiler kurtardı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde sulama kanalında düşen ve boğulmak üzereyken çiftçiler tarafından kurtarılan karaca, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:30
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        Sulama kanalına düşen karacayı çiftçiler kurtardı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde sulama kanalında düşen ve boğulmak üzereyken çiftçiler tarafından kurtarılan karaca, tedaviye alındı.

        İpsala’da çeltik ekimi yapılan ovadaki sulama kanalına düşen karaca, çevredeki çiftçiler tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldı. Bitkin düşen karaca, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve jandarma ekiplerinin gözetiminde Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeline teslim edildi. Karacanın, tedavi ve bakımının ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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