Sulama kanalına düşen karacayı çiftçiler kurtardı

İpsala’da çeltik ekimi yapılan ovadaki sulama kanalına düşen karaca, çevredeki çiftçiler tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldı. Bitkin düşen karaca, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve jandarma ekiplerinin gözetiminde Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeline teslim edildi. Karacanın, tedavi ve bakımının ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

EDİRNE’nin İpsala ilçesinde sulama kanalında düşen ve boğulmak üzereyken çiftçiler tarafından kurtarılan karaca, tedaviye alındı.

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