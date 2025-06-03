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        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (2)

        'YAPAYRESİF OLUŞTURACAĞIZ'Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde Gökçetepe açıklarında 'Yapay Resif Oluşturma' projesi kapsamında düzenlenen askeri tank batırma töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:11
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        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (2)
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        ‘YAPAYRESİF OLUŞTURACAĞIZ’

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde Gökçetepe açıklarında 'Yapay Resif Oluşturma' projesi kapsamında düzenlenen askeri tank batırma töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Sezer, aynı bölgede bir uçak batırma istekleri de olduğunu belirterek, "Burada batırılan tankımız 1960 yapımı bir tankımız. Güzel bir etkinlik oldu. Türkiye'de de ikinci herhalde. Şimdi inşallah bir uçak batırma isteğimiz var yine benzer bölgeye. Yani bu bölgede sürekli benzer alanlar, yapay resifler oluşturacağız. Hem uçak hem tank ve benzeri malzemeleri inşallah çevreye de zarar vermeyecek şekilde bütün materyalleri söküldü, alındı. Burada yapay resifler oluşsun ve dediğim gibi dalış turizmi yapanlar da burada güzel bir vakit geçirsinler. Hem bölgemizin hem ülkemizin de tanıtımı olsun" dedi.

        'SAROS BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALI'

        Bölgenin, Çanakkale'ye bağlı Gelibolu ilçesindeki tarihi sualtı parkıyla aynı rota içinde bütünleşebileceğini de söyleyen Sezer, "Gelibolu Yarımadası hemen yakınımızda birbirine yakın. Yani bir tur kapsamında hem oradaki savaş batıkları hem buradaki şimdi suyun altında batırılan gemi, uçak ve tanklar ziyaret edilebilir, bir rota oluşturulabilir, aslında bir dalış rotası oluşturulabilir Çanakkale'yle beraber. Saros bölgesi biliyorsunuz baktığınız zaman bir bütün olarak ele alınması gerekiyor zaten. Biz heyecanlıyız, inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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