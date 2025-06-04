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        Tarihi Orient Express Kapıkule'de halk oyunları gösterileriyle karşılandı

        FRANSA'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express (Şark Ekspresi), 64 yolcusuyla Edirne'deki Kapıkule Tren Gar'ından ülkeye giriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:40
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        Tarihi Orient Express Kapıkule'de halk oyunları gösterileriyle karşılandı
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        FRANSA'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express (Şark Ekspresi), 64 yolcusuyla Edirne'deki Kapıkule Tren Gar'ından ülkeye giriş yaptı. Tarihi trenin yolcuları Kapıkule'de halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı.

        Paris-İstanbul arasında 1883 yılından bu yana seferler yapan Orient Express, bu yıl 30 Mayıs'ta 66 yolcusuyla Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıktı. Tren ilk durak olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'e vardı. Burada iki yolcusunu bırakan Orient Express, bu sabah Amerikan, İngiliz, İspanyol ve Japon misafirlerinden oluşan 64 yolcusuyla Edirne'deki Kapıkule Tren Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Trenin yolcuları, seferi düzenleyen firmanın organize ettiği, halk oyunu ekibi tarafından karşılandı. Yolcular, çalan davul-zurna eşliğinde halk oyunu ekibiyle karşılıklı oynadı.

        'YILIN İLK GEZİSİ'

        Yolculukla ilgili bilgi veren tren müdürü Bruno Janssens, Türkiye'ye yeniden gelmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz cuma günü Paris'ten yola çıktık 66 yolcumuzla birlikte. Yolculuğumuz sürecinde Budapeşte'de durduk ve orayı görme şansımız oldu. Sonrasında Bükreş'te durduk ve orada iki yolcumuzu bıraktık. Bu sabah da Türkiye'ye 64 yolcumuzla vardık. Bu yılın ilk gezisi, Eylül'ün sonunda bir gezimiz daha olacak, Kasım'ın başı gibi Türkiye'ye varacağız. Dolayısıyla bu tarihsel ve mistik Orient Ekspress Treni yolculuğunda Türkiye'de olmak bizim için de büyük mutluluk" dedi.

        'EN GÜZEL KISMI İSTANBUL'A GİDECEK OLMAK'

        Trenin Amerikalı yolcularından Rand Mason da Türkiye'nin favori ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye hakkında çok şey biliyorum, çünkü birçok televizyon dizisi izliyorum Türkiye'den. Bu yolculuk, hakkında çok şey bilmediğim ülkeleri görmek için harika bir imkan sunuyor. Çünkü bu ülkelerin tarihleri muhteşem. Yolculuğun en güzel kısmı İstanbul'a gidecek olmak. Türk televizyon dizilerini izliyorum. Engin Akyürek ve Kıvanç Tatlıtuğ'u çok seviyorum. Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerini severek izliyorum. Daha izlediğim birçok televizyon programı var Türkiye'den. Buradan sonra İstanbul'a gideceğiz, boğaz turu yapacağız, turistik yerleri gezeceğiz" diye konuştu.

        'TÜRKİYE'NİN KÜLTÜRÜNÜ KEŞFETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

        ABD'nin Boston şehrinden gelen Lübnan asıllı ABD vatandaşı John Hajjar da Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Kendilerini karşılamaya gelen halk oyunları ekibi ile dans eden Hajjar, "Paris'ten başlayan 5 günlük yolculuğumuz oldukça güzeldi. İstanbul'u görmeyi dört gözle bekliyorum. Yaklaşık 40 yıl önce öğrenciyken İstanbul'a gelmiştim. Lübnan asıllıyım, davul ve zurna ile dansçıları gördüğüm için mutluyum. Harika bir kültür. Lübnan ile Türkiye'nin paylaştığı çok şey var. Türkiye'nin tarihi toprakları ve kültürünü keşfetmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Edirne'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan tren, buraya vardıktan sonra düzenlenecek gezi ve programların ardından toplam 80 yolcuyla birlikte 8 Haziran Pazar gecesi Paris'e geri dönmek üzere yola çıkacak.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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