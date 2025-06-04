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        Edirne Belediye Meclisi'nde gerginlik

        EDİRNE'de belediye meclisinde bir derneğe tahsis edilen alanın 'özel yurt alanı' olarak onaylamasına sivil toplum örgütü temsilcileri tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:33
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        Edirne Belediye Meclisi'nde gerginlik
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        EDİRNE'de belediye meclisinde bir derneğe tahsis edilen alanın 'özel yurt alanı' olarak onaylamasına sivil toplum örgütü temsilcileri tepki gösterdi. Alkışlı eylemde bulunanlar ile bazı belediye meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

        Edirne'de Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 1055 metrekare arsa, 49 yıllığına bir derneğe tahsis edildi. Edirne Belediye Meclisi de arsadaki konut alanını geçen şubat ayındaki toplantıda 'özel yurt alanı' olarak onayladı. Kararın ardından kentteki demokratik kitle örgütleri mart ayında belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirip, kararın geri çekilmesini talep etti, ardından kararın iptaline yönelik itiraz dilekçesi verdi. Belediye'de İmar Komisyonu'nda görüşülen itiraz bugünkü meclis toplantısında gündeme alındı. Mecliste görüşülen imar komisyonu kararında, itirazın reddedildiği belirtilirken, madde AK Parti, CHP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Kararın mecliste kabul edilmesiyle, toplantıyı izlemek üzere salona gelen sivil toplam örgütü üyeleri, ayağa kalkarak alkışla protesto etti. Alkışlı eylemin uzamasıyla, bazı belediye meclis üyeleriyle grup arasında tartışma yaşandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da araya girerek konuşmaya çalıştığı grup daha sonra, sloganlar eşliğinde salonu terk etti.

        'BU POPÜLİST SİYASET ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUM'

        Grubun salonu terk etmesinin ardından devam eden meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Akın, şehri yönetirken demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapmaya önem gösteren bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Akın, "Bizler kararlarımızı alırken tamamen bağımsız ve hiçbir kişiye özel kararlar üretmeksizin kararlar veriyoruz. Bu kararlar birilerini üzebilir, birilerini sevindirebilir. Kişinin bu anlamdaki talebinin komisyonda değerlendirilmesinde hukuksal bir engel yoksa, komisyon buna karar verir, meclis de burada bunu oylar. Ben protestoya hiçbir şey demiyorum. Şubat ayında da belediyemizin önünde de gerçekleştirildi bu protesto. Bunu da saygıyla karşılıyorum çünkü protesto, birtakım kararları eleştirmek tüm Türk halkının anayasal bir hakkıdır. Ancak bunu burada yaptıktan sonraki hareket tarzını da kesinlikle tasvip etmiyorum. Keşke paydaşlar da burada kalsaydı da bizleri dinleselerdi. Kaldı ki biz bu kararları üretirken çekincelerini ya da şikayetlerini anlattıklarında da biz de kendilerine gerekli cevapları erdik. Ben bu popülist siyaset anlayışını asla kabul etmiyorum" dedi.

        'KİMSE BİZDEN KİŞİYE ÖZEL KARAR ÜRETMEMİZİ BEKLEMESİN'

        Belediyede kişilere özel kararlar üretmediklerini anlatan Gencan Akın, "Yönetim anlayışımızda çok sesli olmaya, demokratik kitle örgütleriyle hareket etmeye devam edeceğiz. Ama kimse de Edirne Belediyesi'nden, Edirne Belediye Başkanından kişiye özel, kişiye ayrıcalıklı, bir kuruma böyle, bir kuruluşa böyle bir karar üretmesini beklemesin" diye konuştu.

        Başkan Akın, meclisin kararını verdiğini beğenmeyenlerin dava açabileceklerini ve hukuk kararını da belediyenin uygulayacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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