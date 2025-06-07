Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        El freni çekilmeyen otomobil, denize düştü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        El freni çekilmeyen otomobil, denize düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü. Araç, vinçle sudan çıkarıldı.

        Bayram tatilinde Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini, Yayla Limanı’na el frenini çekmeden park ettikten sonra inip, denize girmek için sahile gitti. Otomobil, bir süre sonra hareket edip denize düştü. Çevredekilerin uyarısı üzerine aracının denize düştüğünü öğrenen sürücü, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil vinçle yaklaşık 2 metre derinlikten çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?

        Benzer Haberler

        Saros Körfezi sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Saros Körfezi sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Edirne'de mayısta 168 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de mayısta 168 düzensiz göçmen yakalandı
        Ustasından coğrafi işaretli "Edirne tava ciğeri" tarifi
        Ustasından coğrafi işaretli "Edirne tava ciğeri" tarifi
        Edirne'de çıkarılan "küfeki taşı" tarihi eserlerin geleceğe güvenle taşınma...
        Edirne'de çıkarılan "küfeki taşı" tarihi eserlerin geleceğe güvenle taşınma...
        Bağımlılıklarda "akran çevresi" yüzde 80 oranında etkili
        Bağımlılıklarda "akran çevresi" yüzde 80 oranında etkili
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı