El freni çekilmeyen otomobil, denize düştü

Bayram tatilinde Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini, Yayla Limanı’na el frenini çekmeden park ettikten sonra inip, denize girmek için sahile gitti. Otomobil, bir süre sonra hareket edip denize düştü. Çevredekilerin uyarısı üzerine aracının denize düştüğünü öğrenen sürücü, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil vinçle yaklaşık 2 metre derinlikten çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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