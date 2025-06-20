Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, vefat etti

Edirne Valiliği, Beypınar’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, bu akşam saatlerinde rahatsızlanarak Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beypınar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Beypınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.