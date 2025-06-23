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        Edirne'de bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, otomobille çarpıştı; kaza kamerada

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 01:42 Güncelleme: 23.06.2025 - 01:45
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        Edirne'de bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, otomobille çarpıştı; kaza kamerada
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü A.A.E. (19) yönetimindeki elektrikli motosiklet, otomobille çarpıştı. Motosiklette bulunan U.D. (15) yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi, Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde kimlik kontrolü yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 22 AEB 110 plakalı elektrikli motosikleti durdurmak istedi. Bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan A.A.E.’nin kullandığı elektrikli motosiklet, G.G. (22) yönetimindeki 22 RN 660 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen elektrikli motosikletten düşen yolcu U.D. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. U.D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Elektrikli motosiklet sürücüsü A.A.E.’nin ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle kaçmak istediği belirlendi.

        Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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