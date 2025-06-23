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        Kırkpınar Ağası Özünlü: Köklü bir geleneği kıyafet üzerinden tartışmak doğru değil

        EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, yıl içinde katıldığı etkinliklerde geleneksel ağalık kıyafetini giymediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:15
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        Kırkpınar Ağası Özünlü: Köklü bir geleneği kıyafet üzerinden tartışmak doğru değil
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        EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, yıl içinde katıldığı etkinliklerde geleneksel ağalık kıyafetini giymediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Özünlü, "Böylesine köklü bir geleneği kıyafet üzerinden tartışmak bana göre doğru değil. Yapılan yorumlara saygı duyuyorum. 'Kırkpınar'ı beklesinler' diyorum, başka da bir şey söylemiyorum" dedi.

        UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar sürüyor. 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon öncesinde konuşan 664'üncü Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, bu yıl Kırkpınar'ın gelenler için daha konforlu olması adına çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Paydaş analizleri yaptıklarını söyleyen Özünlü, "İlk yılımızda özellikle misafirlerimizin konforuna ve ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanmasına odaklandık. Altyapı eksiklerine önemli yatırımlar yaptık. Çünkü ben Kırkpınar'a gençleri çekmenin, yeni kitlelerle buluşturmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Gelen herkesin burada iyi bir ortamda ağırlanması için gece gündüz çalıştık. Kırkpınar ağası olduğumdan beri neredeyse her hafta Edirne'deydim. Son hazırlıklarımızı da tamamlıyoruz. Pazartesi ya da salı günü her şeyimiz hazır olacak" dedi.

        'MESELE ÜRETMEK VE GELECEĞİ KONUŞMAK'

        Yıl içinde katıldığı etkinliklerde geleneksel ağalık kıyafeti giymediği konusundaki tartışmalara da değinen Özünlü, "İnsanlar bazen tam bilgi sahibi olmadan fikir beyan edebiliyor. Ancak ben şuna inanıyorum; asıl mesele fikir üretmek, çalışmak ve geleceğe katkı sağlamak. Gençliğimden beri hep üretmeye, çözüm geliştirmeye, geleceğe katkı sağlamaya odaklandım. Tartışmaları saygıyla dinliyorum ama bence konuşmamız gereken esas konu; Kırkpınar'ın geleceği, gençlerin bu köklü geleneği nasıl daha da sahipleneceğidir. Çünkü 664 yıldır yaşayan bu kültürün asıl gücü, özü koruyarak geleceğe taşınabilmesidir. 664 yıllık Kırkpınar geleneğinde kuşaktan kuşağa aktarılan büyük bir miras var. 664 yılda nice kuşaklar değişti, nesiller gelip geçti. Zaman değişse de gelenek, görenek ve bu kültürün özü hep yaşatıldı. Elbette organizasyonun bazı uygulamaları, işleyiş şekli zamanla gelişti. Ancak Kırkpınar'ın ruhu, töresi, er meydanının değeri hiç değişmedi. Böylesine köklü bir geleneği kıyafet üzerinden tartışmak bana göre doğru değil. Yapılan yorumlara saygı duyuyorum. 'Kırkpınar'ı beklesinler' diyorum, başka da bir şey söylemiyorum" diye konuştu.

        '3 YIL 3 PROJE HEDEFİ'

        Özünlü, Kırkpınar ağalığı süresince Edirne'ye kalıcı eserler bırakmak istediğini belirterek, "Birden fazla proje planım hazır. Önümüzde bir ağalık ihalesi daha var. Ben yapamasam bile her yıla bir proje bırakmak istiyorum. Nasip olursa 3 yıl-3 proje ile kalıcı katkılar sunmak istiyorum" dedi.

        'HEPSİ BİZİM PEHLİVANIMIZ, HAK EDEN KAZANSIN'

        Pehlivanların hazırlıklarını da değerlendiren Özünlü, "Kırkpınar, lig güreşlerinin adeta olimpiyatı. Elbette form durumuna göre öne çıkan isimler var ama Kırkpınar her zaman sürprizlere açıktır. Hepsiyle birebir temas etmeye çalışıyorum. Kolay bir iş yapmıyorlar, büyük emek veriyorlar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yusufcan Zeybek çok çalışıyor. Orhan Okulu, iyi durumda. Feyzullah Aktürk yükselen bir isim. Ali Gürbüz her zaman favorilerden biri. İsmail Balaban dönüş yaptı ve ilk güreşini kazandı. Hepsi değerli pehlivanlarımız. Özellikle desteklediğim biri yok. Ben Kırkpınar Ağası'yım; tüm pehlivanlar bizim evladımız. Hak edenin kazanmasını diliyorum. 28 yıldır alınamayan bir altın kemer var. Bu yıl kemerin çıkması motivasyon ve heyecan açısından da anlamlı olur" diye konuştu.

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