Drift yaparken duvara çarpan sürücüye 46 bin lira ceza

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde aracıyla drift yaparken duvara çarpan sürücü S.A.'ya 46 bin 393 TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 60 gün el konuldu. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi’nde meydana geldi. Mıcırlı olan caddede drift yapan S.A.’nın kontrolünü yitirdiği 22 ACA 183 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. S.A.'ya drift yapmaktan 46 bin 393 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün ehliyetine el konulan S.A., 'Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek'ten adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Hafif ticari araç ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi. S.A.'nın aracıyla drift yaptığı ve duvara çarptığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.