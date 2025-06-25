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        Edirne'de otomobil, ağaca çarptı; ölenlerin kimlikleri belli oldu (2)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİEdirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de Muhammed Çelik'in kullandığı 22 AC 267 plakalı otomobilin ağaca çarptığı kazada, ölenlerin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:44 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:44
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        Edirne'de otomobil, ağaca çarptı; ölenlerin kimlikleri belli oldu (2)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de Muhammed Çelik'in kullandığı 22 AC 267 plakalı otomobilin ağaca çarptığı kazada, ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Arif Ölçer ile eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik, çocukları Muhammed Özcan Çelik (1) ve Yaren Naz Çelik (10) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Muhammed Çelik'in Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Ailenin Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittikleri ve Uzunköprü'deki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        'BİZİ ÖLÜM AYIRIR' PAYLAŞIMI

        Yaralanan Muhammed Çelik'in 3 gün önce sosyal medya hesabından kazada ölen eşi Yasemin Çelik ile paylaşım yaparak, "En güzelini nasip etti bana Allah. Karım da karım, her şeyim. Bizi ölüm ayırır Yaseminim" ifadelerini kullandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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