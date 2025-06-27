Saros'ta çıkan tarla ve orman yangınıyla ilgili savcılığa suç duyurusu

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde 15 Haziran’da çıkan tarla ve orman yangınıyla ilgili yangından etkilenen vatandaşlar tarafından sorumluların tespiti ve cezalandırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Keşan ilçesi Mecidiye köyündeki bir buğday tarlasında, geçen 15 Haziran’da öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 250 dönüm ekili buğday ve 100 dönüm orman zarar gördü.

'KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Mecidiye köyünün muhtarı Gürkan Akça, yaptığı yazılı açıklamada, yangınla ilgili yangından etkilenen vatandaşlar tarafından sorumluların tespiti ve cezalandırılması için resmi olarak suç duyurusunda bulunulduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını bildirdi. Mecidiye köyünde çıkan ve birçok çiftçiyi mağdur eden buğday tarlası yangınının köylüleri derinden üzdüğünü ifade eden Akça, "Olay sonucunda ekili alanlar zarar görmüş, çiftçilerimizin aylarca emek vererek yetiştirdiği ürünler ne yazık ki kül olmuştur. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yürütülen araştırmalar devam ederken, yangından etkilenen vatandaşlarımız tarafından sorumluların tespiti ve cezalandırılması için resmi olarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Köyümüzde yaşanan bu üzücü olayın faili ya da failleri hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılması, en büyük önceliğimizdir. Bu tarz ihmaller ya da kasıtlı davranışlar yalnızca tarlaları değil, bölge halkının geçimini, geleceğini ve ekmeğini de yok etmektedir. Bu nedenle köy halkımız ile birlikte Mecidiye Muhtarlığı olarak, adaletin yerini bulması adına konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.