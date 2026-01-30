Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de nehir debileri yağışlarla yükseldi

        Edirne'de etkili olan yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi önemli oranda arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:46 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de nehir debileri yağışlarla yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de etkili olan yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi önemli oranda arttı.

        Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinde, Bulgaristan ve Edirne genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyeleri yükseldi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Kirişhane İstasyonu'ndan alınan verilere göre, 2 gün önce saniyede yaklaşık 248 metreküp akan Meriç Nehri’nin debisi, sağanakların ardından 637 metreküpe ulaştı. Meriç'in debisi yaklaşık 3 kat arttı.

        Tunca Nehri'nde ise debi yaklaşık 6 kat artarak saniyede 8 metreküpten 50 metreküpe çıktı.

        Bu arada Değirmenyeni köyünde Tunca Nehri yer yer yatağından çıktı.

        Nehirden taşan sular çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Yağışların ardından Avarız köyündeki derenin taşması sonucu, Edirne Ticaret Borsası mevkisinden köye gidişi sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Metrekareye 60 kilogram yağış düşen Edirne'de, Tunca Nehri'nde su seviyesin...
        Metrekareye 60 kilogram yağış düşen Edirne'de, Tunca Nehri'nde su seviyesin...
        Edirne'de Ticaret Bakanlığı ekipleri sahada: Ramazan öncesi işletmeler merc...
        Edirne'de Ticaret Bakanlığı ekipleri sahada: Ramazan öncesi işletmeler merc...
        Edirne'de ramazan öncesi market ve restoranlarda fiyat denetimi yapıldı
        Edirne'de ramazan öncesi market ve restoranlarda fiyat denetimi yapıldı
        Göle dönen yollarda direksiyon başındaki motokurye yaşadıklarını kayda aldı
        Göle dönen yollarda direksiyon başındaki motokurye yaşadıklarını kayda aldı
        Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı
        Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı
        Edirneli sporcular Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda başarı elde et...
        Edirneli sporcular Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda başarı elde et...