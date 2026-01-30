Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı

        Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve skuterler için uygulanan trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:39 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:39
        Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı
        –Edirne’de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve skuterler için uygulanan trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı.


        Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle trafik seyri ve can güvenliği açısından alınan tedbirlerin sona erdiği belirtildi.


        Açıklamada, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin saat 12.00 itibarıyla trafiğe çıkabileceği kaydedildi.


        Vatandaşlar ile sürücülerden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.


        Şiddetli sağanak nedeniyle dün motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması Valilik kararıyla yasaklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

