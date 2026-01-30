Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı

–Edirne’de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve skuterler için uygulanan trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı.





Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle trafik seyri ve can güvenliği açısından alınan tedbirlerin sona erdiği belirtildi.





Açıklamada, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin saat 12.00 itibarıyla trafiğe çıkabileceği kaydedildi.





Vatandaşlar ile sürücülerden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.





Şiddetli sağanak nedeniyle dün motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması Valilik kararıyla yasaklanmıştı.

