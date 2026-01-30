Habertürk
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Dilaverbey ve Mithatpaşa mahallelerinin sakinleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:48
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi
        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Dilaverbey ve Mithatpaşa mahallelerinin sakinleriyle buluştu.

        Ayhan, Dilaverbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, kentte huzur ve asayişin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

        Mahalle sakinleriyle gerçekleştirdikleri toplantılarda sorun ve talepleri dinlediklerini belirten Ayhan, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Ayhan, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

        Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, vatandaşların bu uygulamayı daha aktif şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

        Toplantıya Dilaverbey Mahallesi Muhtarı Necmettin Ersaçmış, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.

