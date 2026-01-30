Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de ramazan öncesi market ve restoranlarda fiyat denetimi yapıldı

        Edirne'de ramazan öncesi zincir market ve restoranlarda fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:35 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de ramazan öncesi market ve restoranlarda fiyat denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de ramazan öncesi zincir market ve restoranlarda fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki zincir markette, ramazanda tercih edilen ürünlerin fiyatlarını denetledi.

        Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

        Ekipler, alışveriş merkezindeki tatlıcılar ve restoran işletmecilerine, fiyat listeleri ve gramajlar hakkında uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.

        Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, denetimlerin kentin farklı noktalarında süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"

        Benzer Haberler

        Göle dönen yollarda direksiyon başındaki motokurye yaşadıklarını kayda aldı
        Göle dönen yollarda direksiyon başındaki motokurye yaşadıklarını kayda aldı
        Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı
        Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı
        Edirneli sporcular Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda başarı elde et...
        Edirneli sporcular Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda başarı elde et...
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi
        Toprağa emek, çocuklara gelecek: Karı-koca dört mevsim tarlada çalışıyor
        Toprağa emek, çocuklara gelecek: Karı-koca dört mevsim tarlada çalışıyor
        Edirne'de sağanak (4)
        Edirne'de sağanak (4)