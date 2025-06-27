Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

        EDİRNE'nin Lapaşa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'nin Lapaşa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Lalapaşa'nın Hanlıyenice köyündeki bir buğday tarlasında saat 14.00 sıralarına yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp ağaçlık alana da sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma ile Lalapaşa ve Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda giden kara yolu kenarındaki yangının araçlara sıçramaması için önlem alındı. Ekiplere çiftçiler de traktörlerle destek veriyor.

        Yangında ilk bilgilere 400 dönümü buğday ekili yaklaşık bin dönüm tarım arazisi ile bölgedeki ağaçlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Saros'ta çıkan tarla ve orman yangınıyla ilgili savcılığa suç duyurusu
        Saros'ta çıkan tarla ve orman yangınıyla ilgili savcılığa suç duyurusu
        Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yaz...
        Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yaz...
        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Kızına örnek olmak isteyen 48 yaşındaki kadın üçüncü üniversitesini tamamla...
        Kızına örnek olmak isteyen 48 yaşındaki kadın üçüncü üniversitesini tamamla...
        Çamerya katliamının 81. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Çamerya katliamının 81. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi