Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

EDİRNE'nin Lapaşa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Lalapaşa'nın Hanlıyenice köyündeki bir buğday tarlasında saat 14.00 sıralarına yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp ağaçlık alana da sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma ile Lalapaşa ve Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda giden kara yolu kenarındaki yangının araçlara sıçramaması için önlem alındı. Ekiplere çiftçiler de traktörlerle destek veriyor.

Yangında ilk bilgilere 400 dönümü buğday ekili yaklaşık bin dönüm tarım arazisi ile bölgedeki ağaçlık alan zarar gördü.