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        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile eşi öldü (2)

        HAMİLEKADIN İLE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Gencay Oskan ve 5 aylık hamile eşi Seren Oskan, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:13 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:15
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        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile eşi öldü (2)
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        HAMİLEKADIN İLE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Gencay Oskan ve 5 aylık hamile eşi Seren Oskan, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde toprağa verildi. Cenazeye, Oskan ailesinin yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Enez Belediye Başkanı Özkan, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gencay Oskan’ın babası Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan taziyeleri kabul etti. Gencay ve Seren Oskan’ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaincirli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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