Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile eşi öldü (2)

Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Gencay Oskan ve 5 aylık hamile eşi Seren Oskan, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde toprağa verildi. Cenazeye, Oskan ailesinin yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Enez Belediye Başkanı Özkan, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gencay Oskan’ın babası Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan taziyeleri kabul etti. Gencay ve Seren Oskan’ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaincirli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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