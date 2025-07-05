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        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

        EDİRNE'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 20:44 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:50
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        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        EDİRNE'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Büyükevren köyü sahili yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan 1 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçak, karadan ise arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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