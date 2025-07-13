Edirne'de orman yangını

Keşan'a bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde orman yangını çıktı. Biçilmiş buğday tarlasından başladığı belirtilen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına kara ekipleriyle havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale sürüyor.

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