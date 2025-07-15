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        Özge hemşire nöbette hayatını kaybetti

        EDİRNE'de Trakyla Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde görevli hemşire Özge Yaylagül Gökçe (25), görevi başında rahatsızlanıp hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:19
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        Özge hemşire nöbette hayatını kaybetti
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        EDİRNE'de Trakyla Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde görevli hemşire Özge Yaylagül Gökçe (25), görevi başında rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Gökçe'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Özge Yaylagül Gökçe, dün saat 16.30'da nöbet tutmak için göreve başladı. Saat 21.30 sıralarında arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Gökçe, bir odada dinleneceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşlarının serum taktığı Gökçe, odada dinlenmeye alındı. Arkadaşlarının ara ara kontrol ettiği Özge Yaylagül Gökçe, sabah saatlerinde yapılan kontrolde morardığı görülünce hemen müdahale edildi. Acil serviste yaklaşık 1,5 saat müdahale edilen Gökçe, kurtarılamadı.

        Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Özge Yaylagül Gökçe'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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