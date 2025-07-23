Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        CHP lideri Özgür Özel, Edirne'de cenaze törenine katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un babası Muharrem Aygun'un (81), Edirne'nin Havsa ilçesindeki cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP lideri Özgür Özel, Edirne'de cenaze törenine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un babası Muharrem Aygun'un (81), Edirne’nin Havsa ilçesindeki cenazesine katıldı.

        CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un, bir süredir tedavi gören babası Muharrem Aygun, hayatını kaybetti. Muharrem Aygun için Edirne’nin Havsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileri ile Aygun’ın yakınları katıldı. Muharrem Aygun için Cumhuriyet Mahallesi Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede Özgür Özel, Aygun ve ailesine taziyelerini iletti.

        Muharrem Aygun, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze namazının ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek

        Benzer Haberler

        TÜ heyeti Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu
        TÜ heyeti Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler
        Tunca Nehri'nin kuruma noktasına geldiği Edirne'de, çeltik üreticisi tedirg...
        Tunca Nehri'nin kuruma noktasına geldiği Edirne'de, çeltik üreticisi tedirg...
        Edirne'deki hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı
        Edirne'deki hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü